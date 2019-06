Zlatnik poezije Ervinu Fritzu

Prejemnik Zlatnika poezije 2019 je pesnik Ervin Fritz. Literarno nagrado, ki jo podeljuje podjetje Fit media, prejme za življenjski pesniški opus, za razigranost pesniškega jezika in za prispevek slovenski literaturi in umetnosti.

Ervin Fritz je leta 2006 že prejel Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta, za Ogrlico iz rad. Zlatnik mu bodo podelili zadnji teden v avgustu, ko bo strokovna žirija razglasila tudi najboljšo pesniško zbirko leta in podelila Veronikino nagrado. Od prve zbirke Hvalnica življenja do knjige vseh svojih pesniških zbirk Velika radost, je v več kot pol stoletja izdal še Okruške sveta, Minevanje, Tja čez, Drugačen svet in druge, a je vselej ostal zvest svoji poetiki.

Zlatnik poezije Zlatarne Celje v vrednosti 1000 evrov od leta 2005 za življenjski pesniški opus podeljuje Fit media, tudi pobudnica in organizatorica Veronikine nagrade.

Doslej so zlatnik prejeli Ciril Zlobec, Tone Pavček, Kajetan Kovič, Ivan Minatti, Miroslav Košuta, Neža Maurer, Veno Taufer, Svetlana Makarovič, Niko Grafenauer, Tone Kuntner, Gustav Januš, Marko Kravos, Andrej Brvar in Bina Štampe Žmavc.

BGO