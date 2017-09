Zlato priznanje bo privabilo še več turistov

Prestižno zlato priznanje, ki ga je Občina Žalec prejela na tekmovanju za najlepša urejena evropska mesta in kraje, naj bi zelo vplivalo na promocijo občine. Prepoznavnost in s tem turizem naj bi ključno vplivala tudi na zaposlenost ter splošno gospodarsko rast v kraju.

Občini Žalec in Piran sta bili letošnji predstavnici Slovenije na tekmovanju Entente Florale. Kot pravi žalski župan Janko Kos, je to tekmovanje ogledalo, v katerem se želiš videti lep, in je na nek način sredstvo, da še bolj poskrbiš za urejenost kraja.

Kos je prepričan, da bodo v Žalec tudi zaradi tega tekmovanja sedaj lahko pritegnili več turistov. In to občina potrebuje za še večjo rast:

Uresničitev nekaterih infrastrukturnih in drugih ukrepov je prijava na tekmovanje pospešila:

Kot pravijo v občini, je bila fontana piva le pika na i. Sodnike naj bi prepričali predvsem čistoča kraja, urejenost pokopališča in parka ter napredek izpred 13-ih let, ko je Žalec na istem tekmovanju osvojil srebrno priznanje.

