Zlato se je vrnilo v Laško

Murska Sobota je bila pretekli konec tedna odeta v pisane barve mažoretnih kril. Tam se je namreč odvilo peto državno tekmovanje Mažoretne zveze Slovenije, ki so se ga udeležile tudi nepogrešljive Mažorete Laško. Tokrat so tekmovale v kar šestih kategorijah: prvi korak, cici korak, solo in duo kadet, skupina kadet palica in skupina senior palica.

Prvi dan tekmovanja je prinesel tudi prve uspehe. Blestela so dekleta skupine kadet, ki so tekmovala v neformacijah. Špela Ojsteršek je postala državna podprvakinja v kategoriji solo kadet, z enakim naslovom pa sta se okitili tudi Lea Seme in Julija Tovornik v kategorij par kadet. Odlično sta se v isti kategoriji odrezali tudi Urška Ojsteršek in Klara Vrečko, ki sta v hudi konkurenci posegli po 6. mestu.

Drugi dan tekmovanja so uspešno odprle najmlajše cici mažorete, ki jih vodi trenerka Iris Polutnik. Dekleta so tako v kategoriji prvi korak kot tudi v kategoriji cici korak osvojile same zlate medalje. Nedelja je prinesla vrhunec prvenstva, saj so se v sklepnem delu tekmovanja ekipe pomerile v figurativi. Nasmejane kadetinje so s svojo nalezljivo energijo in odlično odplesanima koreografijama ponovno navdušile sodnike. Na moje veselje so že drugo leto zapored stale na zmagovalnih stopničkah z bronastimi medaljami okoli vratu.

Senior skupina pod vodstvom Neje Lapornik je v najelitnejši kategoriji tokrat preprosto prišla, odplesala in zmagala. Dekleta so s ponosno glavo zakorakala na parket, odplesala svoje sanje ter se – kot se za ekipo, ki je poosebljenje elegance, enotnosti in energičnosti tudi spodobi – veselila suverene zmage in naslova državnih prvakinj. Naval adrenalina ob pričetku glasbe, energija med tekmovanjem in veselje ob doseženem rezultatu, to so stvari, ki odtehtajo ves trud in mesece priprav na tekmovanje. Nekaj minut na tekmovalnem odru namreč zahteva številne treninge, saj je raven tekmovanja z vsakim letom višji. Letos je bilo veselje še toliko večje, saj so dekleta zlato vrnila tja, kamor spada – v Laško. Mažorete Laško so dokazale, da lahko s trdim delom in dobrim ekipnim vzdušjem dosežejo vse, kar si zadajo.

Kot pove Sabina Seme, mentorica mažoretne skupine, so v mesecih priprav na tekmovanje doživele marsikaj. Zadnjih nekaj tednov pred prvenstvom jim je na pot prineslo mnoge izzive, ki pa so dekleta še bolj povezali, poenotili in naredili praktično neustavljive. Odličnih rezultatov se toliko bolj veselijo, ker so jih uresničile ravno v letu, ko praznujejo svojo 30. obletnico delovanja, ki jo bodo proslavile 12. junija ob 20. uri v Kongresnem centru Thermane Laško.

Mažorete so hvaležne staršem, prijateljem, navijačem, godbenikom in sponzorjem, da jih podpirajo in jim pomagajo uresničevati njihove sanje ter jim stojijo ob strani ob vsakem odplesanem koraku, hkrati pa se veselijo novih izzivov, ki jih čakajo v prihodnosti.

VALERIJA JAKOPIČ, trenerka