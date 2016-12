Zlatorog v novo leto s prvega mesta

V sredo so bile tri tekme 12. kroga v prvi slovenski ligi za košarkarje: Rogaška – Terme Olimia 83:71 (Slatinčani so se uspeli oddolžiti za poraz v uvodnem krogu v Podčetrtku, vodili so že 25 točk), Portorož – Zlatorog 76:82 (Laščani z zmago ostajajo sami na vrhu lestvice) in Krka – Union Olimpija 68:65 (podaljšek je s trojko preprečil Rebec).

Laščani v Luciji niso pričakovali tako zahtevnega dela, a so se potrudili in vseeno zanesljivo zmagali. Najboljši strelec tekme je bil Jan Špan z 28 točkami. Zlatorog ima le dva poraza, Krka in Helios po tri, Rogaška, Olimpija, Hopsi in Primorska po štiri … V petek bodo Hopsi na Polzeli pričakali ekipo Šenčurja, Tajfun se bo s Heliosom v Šentjurju pomeril šele 4. februarja.

DŠ

Foto: SHERPA