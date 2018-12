Zmage rokometašev, Zajca, hokejistov

Ne pokvarite praznikov sebi, nam in vsem ostalim, to so bile poglavitne besede trenerja Tomaža Ocvirka pred tako imenovanim derbijem, a obračun z Ribnico je bil to zgolj na papirju. Izenačen je bil le uvodni del prvega polčasa, nato je začel mleti celjski stroj.

V 15. krogu prve slovenske lige so rokometaši Celja Pivovarne Laško premagali Ribnico z 29:23. Izstopalo je 15 obramb Klemna Ferlina, šest golov Jana Jurečiča, pet Branka Vujovića, vstop treh mladincev, dva tisoč gledalcev v dvorani Zlatorog. Član Smučarsko skakalnega kluba Ljubno Timi Zajc iz Hramš je v Planici gladko obranil naslov državnega prvaka. Hokejisti Celja so v Novem Sadu odigrali tri tekme mednarodne lige z Vojvodino. Prva je bila prekinjena, ker se je pokvarila rolba, drugo so izgubili s 4:3, čeprav so vodili s 3:1. včeraj pa so le zmagali, bilo je 0:4. Dva gola je dal Nejc Kastelic, po enega pa Matic Zupanc in Aljaž Ogrizek.

DŠ

Foto: SHERPA