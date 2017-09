Zmagovalec je Bibo

Naš poletni fotonatečaj se je končal, imamo prve tri po izboru bralcev in članov uredništva. Zmagala je fotografija psa Biba Štefke Lugarič, sledijo muce, ki jih je poslal Janez Dušič, tretji je Rex Nie Smole. Čestitamo!

Poleti smo vas povabili k sodelovanju in odzvali ste se zelo dobro, saj ste nam poslali približno sto fotografij, tako da smo vsak teden kar težko izbrali tri najbolj zanimive, ki smo vam jih ponudili v glasovanje. Vsakotedenska zmagovalna fotografija se je uvrstila v finalni del izbora, kjer je bilo nazadnje na voljo devet vaših posnetkov hišnih ljubljenčkov, med katerimi ste zmagovalne tri izbrali bralci in mi v uredništvu.

Tri nagrade podarja podjetje Zip Ogrizek, Matej Dobovičnik, s. p. (spletna trgovina za male živali – www.chicopee.si), in sicer darilne bone v vrednosti 40, 30 in 20 evrov.

Prve tri fotografije: Bibo, muce in Rex.