Zmagovita športna miselnost je nalezljiva

Sinoči je svoj praznik obeležila Občina Šentjur. V Ipavčevem kulturnem centru so ob koncertnem programu šentjurskega Big benda podelili priznanja najzaslužnejšim občanom ter mladim z najbolj izstopajočimi dosežki v času osnovnega šolanja.

Občina Šentjur je ena tistih, kjer nagrajence razkrijejo šele na prireditvi. Poseben večer je bil to za Majo Mesarec, Ano Kenda, Karmen Gagič, Ano Majcen, Jana Kolbiča, Blaža Pavliča, Gašperja Kuharja in Sebastjana Robiča. Priznanje s knjižno nagrado so prejeli kot najboljši učenci vsake od šestih osnovnih šol v občini, šolskega centra Šentjur in glasbene šole skladateljev Ipavcev Šentjur. Še eno od priznanj je bilo namenjeno mladim. Anja Lavbič je strokovna vodja mladinske folklorne skupine Lintvar.

Drugo priznanje je za dolgoletno vodenje vinogradniškega društva komisja namenila Edvardu Kolarju.

Večer je bil tudi na splošno še vedno pod vtisom zlate medalje. Košarkarske seveda. V govoru so se jih dotaknli prav vsi, tudi slavnostni govornik šentjurski župan Marko Diaci.

Primerjava s športniki je bila na mestu. Konec koncev se je v njej našel tudi osrednji slavljenec večera, prejemnik Ipavčeve plakete, Iztok Špan, direktor Tajfuna, uspešnega mednarodnega podjetja s Planine pri Sevnici. Podjetje je letos obeležilo 50 let delovanja, zadnjih pet let je bilo tudi glavni sponzor šentjurskih košarkarjev. Kot je dejal Špan, se v športu vsi najdemo, ker so tam pravila poštena in za vse enaka.

Ali kot je Špan zaključil svoj zahvalni govor.



StO