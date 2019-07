Znani nominiranci za Veronikino nagrado

Strokovna žirija za Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji je nominirala pet zbirk. V ožji izbor so se uvrstile zbirke Odrezani od neba Esada Babačića, Ljubav reče greva Nine Dragičević, Da ne da ne bo več prišla Anje Golob, Izgnana Klarise Jovanović in Tisoč osemdeset stopinj Alenke Jovanovski.

Letošnja izbrana komisija v sestavi Igor Divjak, Maja Šučur in Petra Kolmančič je izbrala pet pesniških zbirk, ki so bile po njihovem mnenju boljše od ostale pesniške bere. Letošnja zbrana peterica je v nečem podobna, kot tudi različna. Prvič se je zgodilo, da so nominirane kar štiri pesnice. Letošnja bera nominirancev je tudi sozvočje med zrelo med mlajšo pesniško generacijo. Nagrado za poezijo, vredno 4000 evrov bruto, podeljuje Mestna občina Celje. Dodana ji je posebna občinska mesta listina. Podelitev Veronikine nagrade in zlatnika poezije, ki ga letos prejme Ervin Fritz, bo 27. avgusta na Starem gradu v Celju. Lani je Veronikino nagrado prejel Tone Škrjanec za zbirko Dihaj.

BGO