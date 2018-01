Znani so kandidati za poslovnega direktorja bolnišnice

Komisija, sestavljena iz članov Sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje, je včeraj popoldne odprla prijave kandidatov, ki so se prijavili na razpis za poslovnega direktorja Splošne bolnišnice Celje. Dokončno so se na razpis prijavili štirje kandidati.

Znano je – saj nam je sam potrdil že pred dnevi, da se je prijavil Branko Gabrovec. Njegovo ime se za novega direktorja največkrat omenja. Zaposlen je na Nacionalnem inštitutu RS za javno zdravje in vrsto let deluje med drugim na področju zdravstvenega varstva, zdravstvene nege in dolgotrajne oskrbe.

Na razpis naj bi se prijavila tudi Irena Nunčič, ki je bila pred časom direktorica Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah. Kandidat za novega poslovnega direktorja naj bi bil tudi Janez Pavlin, sicer župan občine Dobrepolje, ki se je predlani prijavil tudi na razpis za direktorja UKC Ljubljana, vendar takrat po mnenju komisije UKC ni izpolnjeval vseh pogojev in ni bil izbran.

Med kandidati naj bi bila tudi Margareta Guček Zakošek, sicer poznavalka zdravstva in ekonomije. Guček Zakoškova je bila poslanka in tudi državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, nakar je odstopila. Je blizu stranki SMC.

Vsi kandidati se bodo s svojimi programi predstavili naslednji ponedeljek na svetu zavoda bolnišnice.

SŠol

Foto: SHERPA