Znanja in spretnosti, ki jih ne da nobena šola

Otroštvo v stiku z naravo, s sovrstniki in s samim seboj, učenje s pomočjo igre, raziskovanje in delo v skupini. Vse to je taborništvo, ki mladim pomaga, da se lahko razvijejo v samostojne, angažirane, odgovorne in solidarne odrasle. Šola za življenje rečejo tovrstnemu udejstvovanju v okviru taborniških organizacij. Mnogi so prepričani, da bo v prihodnje za takšne aktivnosti še več zanimanja, saj so v vseh okoljih dobrodošli tisti, ki imajo tovrstne veščine in znanje.

Tako menita tudi Eva Lubej, načelnica Rodu II. grupe odredov Celje, in Elvis Cvikl, starešina oziroma predsednik tega taborniškega društva, ki v teh dneh slavi 50-letnico. S približno 130 člani sodi med najmočnejše in najbolj aktivne tovrstne organizacije. Tudi pestra starostna struktura članov, ki so stari od štiri do skoraj 40 let, je znak, da za taborništvo ni starostnih omejitev.

Širša znanja, ne le o taborništvu

Eva je med taborniki že 14 let, Elvis kar 28. Oba sta se za to preživljanje prostega časa navdušila v osnovni šoli. Prav predstavitev dejavnosti na začetku šolskega leta v šolah je še vedno najbolj uspešna oblika privabljanja novih članov, pojasnjuje Eva, ki je med drugim zadolžena tudi za vpis novih članov, ob čemer skrbi za delovanje programa, delo z vodniki, jim pomaga … »Celo leto delamo, da lahko teoretično znanje nato preizkusimo in nadgradimo na poletnem taborjenju. Vsak vodnik ima tedenska srečanja s člani voda, vsak mesec gredo tudi kam na pohod ali taborjenje.« Za tedenska srečanja s člani si vsak vodnik pripravi okvirni načrt dela. Vedno vključuje taborniška znanja in veščine, del vseh srečanj je namenjen interesnim dejavnostim. »Člane imajo še druge stvari, ne le taborništvo, in drugim v vodu predstavijo te svoje aktivnosti, da se vsi skupaj naučijo nečesa novega,« razlaga Eva.

Na jutrišnji akademiji v Celjskem domu ob 18.30 se bodo člani Rodu II. grupe odredov Celje med drugim zahvalili podpornikom in nato uživali ob dobri glasbi deh zasedb z GCC in skupine Big Foot Mama. Izkupiček s koncerta bodo namenili urejanju tabornega prosotra v Kokarjah.



TC, foto: Leon Ratajc, RDGO Celje