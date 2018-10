Znanje oživljanja v Sloveniji še vedno slabo

Danes je evropski dan oživljanja. Nenaden srčni zastoj je eden izmed vodilnih vzrokov smrti v razvitih državah. V Evropi srčni zastoj letno doživi do 400 tisoč ljudi, v Sloveniji okoli 1600, kar pomeni štiri osebe dnevno. Na Visoki zdravstveni šoli v Celju so danes praktično prikazali usposabljanje osnovnošolcev o oživljanju. Šola namreč začenja s projektom usposabljanja osnovnošolcev iz temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja.

Visoka zdravstvena šola v Celju po pilotnem izvajanju projekta v lanskem šolskem letu, ko so usposabljanje osnovnošolcev izvedli na dveh osnovnih šolah, letos projekt širi na številne regijske osnovne šole. Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega dela, praktičnega prikaza uporabe defibrilatorja in iz individualnega usposabljanja. Za vse osnovne šole je takšno učenje brezplačno, izvajajo pa ga študenti Visoke zdravstvene šole v Celju.

Znanje temeljnih postopkov oživljanja je že desetletja prepoznano kot izjemno pomembno in nujno za vsakogar, saj le tako lahko pomagamo ljudem z nenadnim srčnim zastojem. Defibrilacija v času od 3 do 5 minut po kolapsu lahko poveča delež preživelih do 70 odstotkov. Ker je defibriliracija uspešna le v prvih nekaj minutah po srčnem zastoju, morajo temeljne postopke oživljanja vključno z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja, ki jih je treba opraviti pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči, poznati praktično vsi. Znanje oživljanja v laični javnosti v Sloveniji je zelo slabo. Glede na zadnje podatke je odstotek laikov, ki pričnejo oživljati na terenu, v Sloveniji blizu 30 odstotkov, medtem ko v bolj osveščenih delih Evrope začne oživljati do 70 odstotkov laikov.

V nekaterih državah je učenje oživljanja obvezno že v osnovnih šolah, medtem ko se v drugih državah to šele počasi uvaja. Najprimernejša starost otrok po strokovnih smernicah za začetek izobraževanja o oživljanju je 12 let.