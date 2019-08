Znova brezplačna pravna pomoč

Občina Dobrna je za občane znova uvedla brezplačno pravno pomoč. To bodo lahko dobili vsako tretjo in četrto sredo v mesecu in to med 18. in 19. uro. Gre za prostovoljno delo pravnika Tadeja Fijavža, ki ima izkušnje v sodstvu ter odvetništvu.

»Brezplačna pravna pomoč je predvsem na pobudo mladih pravnikov, ki so izkazali zanimanje za takšen način sodelovanja v občini,« je pojasnil župan Martin Brecl. Občina je brezplačno pravno pomoč omogočila tudi že v preteklosti. Pred dobrima dvema letoma jo je tri mesece nudila mlada domačinka, vendar med občani ni bilo nobenega zanimanja. »To nas čudi,« je dodal župan ter pripomnil, da so bili občani o možnosti brezplačnega pravnega svetovanja dovolj obveščeni. Za izvajanje brezplačne pravne pomoči, je občina zagotovila prostore.

BJ