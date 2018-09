Znova vrnitev v čas med obema vojnama

Turistično društvo Laško želi prireditev ohranjati vsaj do jubilelja stote obletnice mesta

V središču Laškega, na Aškerčevem in Orožnovem trgu ter v delu Mestne ulice, bo danes od 9. do 13. ure prireditev Laško med obema vojnama. Pripravljajo jo Turistično društvo Laško, Zveza Možnar, Muzej Laško, Knjižnica Laško, Muzej novejše zgodovine Celje in ostali partnerji.

V počastitev 90-letnice pridobitve mestnih pravic, v minulem letu enega od treh visokih jubilejev, so v Laškem lani pripravili Matejev sejem s prihodom kralja Aleksandra.

Zaradi dobrega odziva obiskovalcev na tak način prikazovanja življenja v Laškem med obema vojnama so se odločili, da takšen projekt nadaljujejo, pravi predsednik Turističnega društva Laško Boštjan Vrščaj.

Prireditev tako že prerašča v tradicionalno. O njenem namenu je Boštjan Vrščaj povedal:

Ob tej prireditve bodo v Laškem dopoldne tudi zaprli mesto za promet.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA