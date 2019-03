Znova vroče glede zdravstvene oskrbe v Rimskih Toplicah

Zadnja seja sveta občina Laško je bila tudi v znamenju zdravstvenih tem. V okviru obravnave poročila o delovanju zdravstvenega doma Laško v minulem letu, je bila predvsem v ospredju problematika zdravstvene oskrbe v Zdravstveni postaji v Rimskih Toplicah. Sicer pa je svetnike pred začetkom seje pričakalo tudi odprto pismo Civilne iniciative za razvoj Rimskih Toplic, v katerem so znova želeli odgovore na vprašanja glede reševanja zdravstvene oskrbe, ki se je zaostrila po lanskem odhodu stalne zdravnice.

V odprtem pismu tako v civilni iniciativi tako med drugim sprašujejo, zakaj ni uresničen sklep z zbora krajanov v začetku minulega leta, po katerem bo Zdravstveni dom Laško zagotovil, da bo v zdravstveni postaji v Rimskih Toplicah oskrba ostala na enaki ravni kot je bila pred odhodom zdravnice in zakaj še do danes ni stalnega zdravnika, da bi vsi pacienti imeli osebnega zdravnika? Prav tako sprašujejo, zakaj je delo zdravnikov organizirano tako, da so tedensko prisotni trije različni zdravniki.

“Zakaj je zdravnica Graselijeva odšla, mislim da mi ni treba še enkrat posebej poudarjati in odgovarjati na ta vprašanja. Zakaj nismo našli zdravnika za eno leto, mislim, da se tudi dobro ve, glede na to, da je pomanjkanje zdravnikov”, je na seji povedala Janja Knapič, direktorica Zdravstvenega doma Laško:

Knapičeva je še povedala, da bi se podobno nadomeščanje z obstoječimi zdravniki iz zdravstvenega doma v Laškem, kot je zdaj v Rimskih Toplicah, zgodilo tudi v Laškem, če bi na na primer katera od zdravnic odšla na porodniški dopust, da bi se torej v njeni ambulanti izmenjevali različni zdravniki. Sicer pa je v kratkem v Rimskih Toplicah očitno vendarle na vidiku izboljšanje trenutnega stanja.

“V mesecu maju oziroma juniju se s porodniškega dopusta vrača zdravnica Knezova, ki je stalna zdravnica in ostaja v Rimskih Toplicah”, je še dodala Janja Knapič.

Sicer pa so bila omenjena vprašanja le manjši del od številnih, ki so jih naslovili na občinski svet in župana Občine Laško. V civilni iniciativi so tudi zapisali, da bi se žele prihodnji teden sestati z vodstvom občine in vodstvom zdravstvenega doma.

