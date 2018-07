Zoran Pevec med nominiranci za veronikino nagrado

Znanih je pet nominirancev za 22. Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji. Žirija je v ožji izbor uvrstila zbirke Seznam Andreja Hočevarja, Srednja leta Aleša Mustarja, Tehno Ane Pepelnik, Kako postati nihče Zorana Pevca in Dihaj Toneta Škrjanca.



Strokovna komisija, ki so jo sestavljali literarni kritik in prevajalec Igor Divjak, novinarka in kritičarka Mojca Pišek, in pesnik Ivo Stropnik, je letos izmed bogate bere 300 pesniških zbirk v širši izbor najprej postavila 40, pravi predsednik žirije Igor Divjak.

Komisija je nato izbrala pet zelo raznovrstnih poezij.

Nagrada, ki jo podeljuje Mestna občina Celje, znaša 4 tisoč evrov bruto, dodana pa ji je tudi častna listina. Poleg veronikine nagrade bodo 28. avgusta podelili še zlatnik poezije Bini Štampe Žmavc in malo Veroniko Tilnu Letnerju.

BGO