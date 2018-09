Zreče najbolj urejen kraj

Na mednarodnem tekmovanju urejenosti krajev Entente florale so Zreče osvojile zlato priznanje. Zaključna slovesnost z razglasitvijo rezultatov je bila v Tullamoru na Irskem in Občina Zreče je v konkurenci osmih držav posegla po najvišjem. Po srebrnem priznanju izpred treh let so zdaj Zreče svojo ponudbo, svojo kvaliteto življenja še nadgradile.

Župan Zreč mag. Boris Podvršnik je novega priznanje seveda zelo vesel, saj je to priznanje za vso dosedanje delo.

Osnovno poslanstvo tekmovanja Entente florale je ustvarjanje višje kakovosti bivanja za domačine, obiskovalce in turiste s poudarki na urejenosti kraja, trajnostnem razvoju, ekološki zavesti, sobivanju z avtohtonim naravnim okoljem ter naravni in kulturni dediščina. Zreški župan je poudaril, da bodo v občini s tem načinom dela in dosežki še nadaljevali.

Zlato priznanje s tovrstnega tekmovanja pomembno vpliva na ugled Občine Zreče in prepoznavnost Destinacije Rogla – Pohorje ter je obenem odlična priložnost za promocijo destinacije s Termami Zreče in Roglo tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

BGO