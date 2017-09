Župan Bojan Šrot sprejel najuspešnejše dijakinje in dijake

Župan Bojan Šrot je v prejšnjo sredo v Narodnem domu sprejel 113 najuspešnejših dijakinj in dijakov minulega šolskega leta. 25 jih je doseglo izjemen učni uspeh na splošni maturi, 37 na poklicni maturi. 37 dijakinj in dijakov srednjega poklicnega izobraževanja je opravilo zaključni preizkus s pohvalo, 14 dijakinj in dijakov se je v šolskem letu 2016/17 udeležilo olimpijad ter svetovnih prvenstev znanja.

Župan je najuspešnejšim med drugim dejal, da so s svojimi odličnimi uspehi že dokazali, da so marljivi, vztrajni in da se zavedajo, da znanje odpira pot v lepšo prihodnost, čeprav verjetno s strahom gledajo naprej. Župan jih je opomnil, da je prihodnost njihova, da bodo že čez nekaj let krojili razvoj in da je prav, da so družbeno aktivni, samozavestni in da želijo spremembe. Ob tem jih je opozoril, da se mora tisti, ki želi resnično uspeti, najprej naučiti sprejemati poraze in iz na videz neugodnih razmer izluščiti nekaj dobrega zase. »Bodite inovativni, vztrajni in preudarni pri svojih odločitvah. Ohranite zaupanje vase, v svoje sposobnosti in znanje. Ne prezirajte šibkejših od sebe, kajti nihče nima pravice soditi o življenju drugih. Pomagajte, kadar lahko, in nikoli ne pozabite, da so mnogi izjemni ljudje, ki so s svojimi dosežki spremenili svet, kljub slavi ohranili spoštovanje do človekovega dostojanstva in temeljnih človeških vrednot. Modri ljudje tudi takrat, ko so na vrhu, ne gledajo zviška na ostale,« je dejal in jim za vzor postavil naše odlične košarkaše, ki so na evropskem prvenstvu v Turčiji dosegli izjemen uspeh. »Njihova pot do zlate medalje je bila dolga in naporna. V svoj cilj so vložili vso svojo energijo. Marsičemu so se morali odreči in čeprav jim večkrat ni bilo lahko, so vztrajali, ker so imeli pred sabo cilj in ker so verjeli v svoje sanje. Želim vam, da bi tudi vi verjeli v svoje sanje. Naj vas ničesar ne bo strah. Če boste našli sebe in spoznali svoje poslanstvo, potem boste zagotovo na pravi poti in boste uspešni še naprej,« je zaključil Šrot.

AB

Foto: GrupA