Župan Čakš: Osamite se, kolikor je mogoče

V občini Šmarje pri Jelšah je po trenutnih podatkih s koronavirusom okuženih 6 oseb, na testiranje je bilo poslanih 26 oseb, na rezultate bo treba čakati do dva dni. Realno je pričakovati, da se bo število okuženih na tem območju še povečalo.

IZJAVA ŽUPANA O TRENUTNIH RAZMERAH

Nagovor župana Matije Čakša.

Spoštovane občanke in občani, trenutne razmere od vseh nas zahtevajo odgovorne odločitve, odločno ukrepanje in ravnanje. Apeliram na vas, da se zadržujete doma, se izogibate območjem z veliko ljudmi, da dosledno upoštevate navodila republiškega štaba civilne zaščite in nacionalnega inštituta za javno zdravje.