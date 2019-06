Župan gostil učence

Najboljše učenke in učence osnovnih šol in glasbene šole v tem šolskem letu je v četrtek, 13. junija, sprejel župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič.

Župan je vsem zaželel dobrodošlico in povedal, da je zanj to eden prijetnejših dogodkov v juniju, saj gosti tiste, ki so se izkazali bodisi z odličnim uspehom bodisi z izjemni dosežki na drugih področjih, za kar jim je iskreno čestital. Pravzaprav uspeh ni nič čudnega, saj je v njihovih opisih mogoče zaznati predvsem lastnosti, kot so pridnost, marljivost, spoštovanje sošolcev in učiteljev, prijaznost, delavnost … To so vrednote, ki so pomembne pri doseganju nadpovprečnih rezultatov in olajšajo marsikaj tudi kasneje v življenju. Raznolikost učencev na sprejemu dokazuje dobro delo v vseh šolah, za kar gre posebna zahvala ravnateljicam in kolektivom v šolah.

Svetoval jim je, naj se spočijejo med počitnicami in si naberejo novih moči za premagovanje izzivov ter pridobivanje izkušenj, ki jih čakajo že jeseni. Na koncu je povabljenim učencem izročil spominska darila in jim zaželel vse dobro.

PGK