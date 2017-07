Župan na sprejemu nagradil najboljše učence in raziskovalce

Ob koncu šolskega leta je na tradicionalni prireditvi župan Stanislav Šket sprejel najboljše učence Osnovne šole Šmarje pri Jelšah.

Na sprejem je bilo povabljenih 81 učencev, od tega osem predstavnikov za dosežke na športnem področju, devet učenk je za sprejem predlagala Glasbena šola Rogaška Slatina, podružnica Šmarje pri Jelšah.

Župan jim je čestital in izročil knjižno nagrado s posvetilom, člani športnih ekip so prejeli kinovstopnice za šmarski kino oziroma vstopnice za kopanje v Termah Olimia in žoge. Učencem sta za uspehe čestitala še Mitja Šket, ravnatelj OŠ Šmarje pri Jelšah, in Tatjana Šolman, ravnateljica Glasbene šole Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah.

SJ

Foto: Damjan Regoršek, Foto Blisk