Župan sprejel 56 najuspešnejših osnovnošolcev in učencev glasbene šole

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je 11. junija v Narodnem domu sprejel 56 najuspešnejših osnovnošolcev iz vseh celjskih osnovnih šol in Glasbene šole Celje. To so mladi, ki so na področju znanja, kulturnega poustvarjanja, raziskovalnih dejavnosti in športa dosegli izjemne uspehe. Podelil jim je priznanja in spominsko knjigo Čebela v katedrali in še 99 zanimivih primerjav iz sveta znanosti, katere avtor je Joel Levy.

Na najboljše osnovnošolke in osnovnošolce, ki so s svojimi odličnimi uspehi sebi in drugim dokazali, da so najuspešnejši v generaciji, smo lahko vsi ponosni. Kot je dejal župan Bojan Šrot, so z vztrajnostjo, učenjem in veliko željo po napredovanju dosegli svoje cilje. Pri tem jih je opomnil, naj si kljub napornemu šolskemu urniku vzamejo čas zase, za dobro knjigo, šport, rekreacijo, prijatelje in za vse tiste lepe stvari, ki bogatijo življenje in ob katerih se bodo sprostili ter si nabrali novih moči. V življenju je namreč poleg vsega ostalega najbolj pomembno, da znamo najti pravo mero vsega.

Program sprejema najuspešnejših osnovnošolcev vsako leto pripravi druga osnovna šola. Letos ga je pripravila OŠ Frana Roša.

MG, foto: GREGOR KATIČ