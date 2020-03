Župani ponekod še zaostrili omejitve gibanja

Župani slovenskih občin so vladni odlok o prepovedi gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča v večini pozdravili. Prepričani so, da je taka prepoved nujna, kar še posebej velja za turistične kraje. Ponekod nameravajo odlok nagraditi še z omejitvijo gibanja na najbolj obiskanih točkah. Na Polzeli so s tem prehiteli celo vlado.

Zaradi nespoštovanja omejitve gibanja in druženja na prostem, so redarji že nedeljo v Občini Polzela poostreno nadzirali sprehajalce. Kazen za nespametne pohodnike in lovilce sončnih žarkov ni nizka, 500 evrov. Tako bo vse dokler se ljudje ne bodo zavedali pomena vseslovenskega slogana »ostani doma«, pravi polzelski župan Jože Kužnik. Ta je občane že v soboto na socialnih omrežjih obvestil o poostrenem nadzoru, v začetku tedna pa so občinski svetniki na dopisni seji odlok o dodatnih ukrepih na območju občine Polzela tudi že potrdili.

Poleg splošne prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih je v času epidemije v Občini Polzela prepovedano tudi sprehajanje in zadrževanje v okolici Doma upokojencev na Polzeli, v Parku Šenek, na Gori Oljki in na Vimperku. Ob tem odlok prepoveduje tudi vsakršno zadrževanje in zbiranje tako na javnih (igrišča, parki) kot tudi na zasebnih (vrtovi, garaže, kleti) objektih in površinah.

Kužnik je ob tem pojasnil da lahko občani, sami ali z člani skupnega gospodinjstva, ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov, gredo na sprehod v Slatinah, ob Savinji, po hmeljskih poteh proti Založam in Zgornjim Grušovljam ter po drugih gozdnih in ostalih cestah in poteh na območju občine.

Za nadzor nad spoštovanjem odredbe bodo skrbele pooblaščene službe civilne zaščite, medobčinskega redarstva in policije. Globa za kršitelje znaša 500 evrov, za lastnika zasebnega objekta ali površine pa 2000 evrov.

Grad Žovnek bo nekaj časa sameval

Župan Občine Braslovče je povedal, da so na osnovi državnega odloka s sklepom župana prepovedali še vsakršno zadrževanje ljudi na območjih Preserskega, Braslovškega in Žovneškega jezera ter ob reki Savinji, kjer pa je še dovoljen sprehod. Popolnoma so prepovedali tudi vstop ljudi na območje gradu Žovnek. Prav tako v času epidemije niso dovoljeni poleti s padali iz Dobrovelj. Nadzor bodo, kot je še pojasnil Žohar, poleg medobčinskega inšpektorata Celje, zdravstvenega inšpektorata, in policije izvajali tudi člani civilne zaščite in po njihovem pooblastilu tudi varnostniki podjetja ProSignal.

Ob tem Žohar pravi, da za nadzor zbiranja na zasebnih površinah in v zasebnih prostorih občina nima pristojnosti, je pa to v pristojnosti policije. Vse občane pa ob tem naproša, da se držijo predpisanega.

»Dodatni ukrepi takoj, ko bodo potrebni

V zvezi z zaostrenim vladnim odlokom o omejitvi zbiranja in druženja na javnih površinah smo na Mestno občino Celje (MOC) naslovili vprašanje, ali namerava župan izkoristiti pooblastila, ki mu jih nalaga odlok za dodatne ukrepe. Predvsem nas je zanimalo, ali namerava župan uveljaviti dodatne ukrepe na priljubljenih javnih sprehajalnih in pohodnih površinah v Celju, kot so Mestni park, Mestni gozd, Celjska koča in pohodne poti okrog Šmartinskega jezera?

»Dodatne ukrepe bomo sprejeli takoj, ko bomo presodili, da je to potrebno«, so na kratko odgovorili v MOC in dodali, da so občinski redarji v zadnjih dveh tednih na javnih površinah izrekli nekaj opozoril, ki so jih občani tudi upoštevali.

»Od ponedeljka so občinski redarji tako kot tudi policisti in vsi ostali organi, ki imajo neposredno pristojnost ukrepanja, še bolj prisotni na določenih javnih površinah, kjer je mogoče pričakovati druženje ali zbiranje ljudi oziroma kršenje vladnega odloka«, so še sporočili iz celjske občine.

Za zdaj še brez dodatnih zapor

Tudi v Velenju se mestna oblast še ni odločila, da bi posebej omejila oz. prepovedala dostop do javnih krajev in površin. »V primeru nespoštovanja bomo v Velenju primorani sprejeti dodatne ukrepe omejitve – npr. zaprtje pešpoti okoli jezera in ostalih rekreacijskih točk v mestu,« so sporočili.

Šentjurski župan Marko Diaci odločitev vlade o omejitvi gibanja zgolj znotraj občine pozdravlja, a hkrati meni, da bi jo bilo smotrno sprejeti že kakšen teden prej. »Načeloma sem s samozaščitnim ravnanjem naših občanov zadovoljen, večjih kršitev nismo zaznali. 90 odstotkov prijav se je doslej izkazalo za lažni alarm, vendar policija in medobčinski inšpektorat vsako preverita. Če bo nujno potrebno, bomo v posredovanje vključili tudi pripadnike gasilskih enot, česar pa si ne želimo,« je še povedal Diaci.

Tudi župan občine Radeče, Tomaž Režun, svojih dodatnih pooblastil iz vladnega odloka glede omejevanja zbiranja in druženja občanov na priljubljenih javnih mestih v Radečah, kot so sprehajalna in rekreacijska pot Savus, ribiški dom in bajer ob Savi, zaenkrat ne namerava uveljaviti. »V kolikor občani odloka ne bodo upoštevali, pa dodatnih ukrepov ne izključujemo in tako bi lahko bil tudi sprejet sklep, da bi izvajanje nadziral občinski štab civilne zaščite, «, je na naše vprašanje odgovorila mag. Marjetka Lipec, direktorica občinske uprave.

Glede nadzora odloka na zasebnih dvoriščih občanov, je naša sogovornica povedala, da se veljavni odlok nanaša na prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah, ne pa tudi na zasebnih površinah. »V kolikor bo sprejeta ustrezna pravna podlaga, bomo nadzirali tudi zbiranja na zasebnih površinah«.

Direktorica občinske uprave je še povedala, da zaznanih kršitev prejšnjega, še manj ostrega odloka o omejevanju zbiranja in druženja na javnih površinah v Radečah ni bilo, zato na zdravstveni inšpektorat tudi niso poslali predlogov za izrek globe.

LKK, foto: arhiv NT (Andraž Purg – GrupA, SHERPA)