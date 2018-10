Zvezdniki svojih poklicev

Med 26. in 28. septembrom je bilo v Budimpešti evropsko tekmovanje v poklicnih spretnostih Euroskills 2018. Med skoraj šeststo tekmovalci iz vse Evrope so se pomerili tudi slovenski mehatroniki, kamnoseki, mizarji, informatiki, cvetličarji, aranžerji, slikopleskarji, kuharji in natakarji. Celjske barve so zastopali Brigita Klinar in Nataša Bukovič iz Šole za hortikulturo in vizualne umetnost Celje ter Jure Korbar in Jure Kmetič iz Šolskega centra Celje.



Že uvodni del je bil nepozaben. »Vzdušje je bilo slavnostno, nabito z energijo, ogromna dvorana je pokala po šivih. Zbrani smo bili iz 28 držav in ko je naša ekipa 12 tekmovalcev dvignila slovensko zastavo, smo imeli občutek, da smo del res nečesa velikega,« se žarečih oči spominjata dekleti. »Bilo je kot na olimpijadi,« dodata. Ne brez razloga. Tekmovanje Euroskills je namreč najpomembnejše evropsko tekmovanje, ko gre za veščine posameznih poklicev. Udeleženci, stari od 18 do 25 let, so morali na nacionalnih tekmovanjih pomesti z vso domačo konkurenco, da so se lahko udeležili tekmovanja v eni od 35 panog. Že korak na tistem odru v Budimpešti je bil zato nagrada, ki so si jo trdo zaslužili.

